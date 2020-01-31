مريم حسين نادمة بعد الحكم بإبعادها من الإمارات وتناشد المسؤولين

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 02:53 مساءً - بعد أن أصدرت محكمة جنح دبي حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف، بإبعاد الممثلة العراقية ​مريم حسين​ عن الإمارات، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، وذلك في القضية التي أقامها ضدها الإعلامي ​صالح الجسمي​ بتهمة “هتك العرض بالرضا”، مع المغني الأميركي تايغ، والذي ظهر معها بمقطع فيديو قبل ثلاث سنوات في حفل عيد ميلادها، ناشدت حسين المسؤولين بالنظر لقضيتها بعين الرأفة، وقالت لجردة الراي الكويتية: “أناشد جميع المسؤولين عن القضية وأطلب كرماً من الحكام النظر بعين الرأفة بقضيتي من أجل ابنتي فقط، التي لا ذنب لها أن تعيش بعيداً عن والدتها، وختاماً أقر بأني أحترم قرار ونزاهة القضاء الإماراتي، ولا اعتراض عما سيتخذونه من حكم نهائي”.

وأضافت: “أشعر بالندم لأنني رقصت في يوم عيد ميلادي، وحينها لم أكن ناضجة كفاية، وابنتي كانت تبلغ من العمر حينها ثلاثة أشهر، ومع كل يوم أراها تكبر أمامي غيرت كل أفعالي وتصرفاتي وأصبحت حريصة أكثر من أجلها، وفي ما يخصّ الاعتذار الذي قدمته إلى الإعلامي صالح الجسمي، جاء بطلب من الفنانة أحلام الشامسي التي وقفت إلى جانبي من دون طلب مني (هالشي ما أنساه لها)، وكذلك أمي وأيضاً من أجل ابنتي”.