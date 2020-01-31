شاهدلكسر حاجز الخوف.. “جراد بالعسل” و”أخطبوط بالثوم” تجربة تحدٍّ على الهواء مباشرة

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 02:53 مساءً - شارك عدد من المواطنين في تحديات غريبة وفريدة من نوعها على هامش فعالية “تنفس” التي يستضيفها مركز الملك عبد الله المالي في الرياض ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وجاء ضمن أبرز هذه التحديات لكسر حاجز الخوف، تجربة تذوق قطع من أخطبوط مطبوخ بالثوم والتوابل، وجراد طُبخ بالعسل لتغيير طعمه حتى يتسنى للمشاركين تقبل طعمه، إضافة إلى تحديات أخرى تهدف للتخلص من الفوبيا المتلازمة للأشخاص، كركوب الطائرة أو الأماكن المغلقة.

يُشار أن فعالية “تنفس” تهدف إلى الخروج بزوارها من منطقة الراحة والمألوف، وتحفيز المشاركين لخوض تجارب جديدة، واكتشاف أبعاد أوسع، وفهم العالم من حولهم بطرق أفضل. كما تشجع الشباب على اكتشاف إمكانياتهم ومعارفهم التي لم يوظفوها بعد، من خلال مجموعة من التحديات، إضافة إلى إيجاد بيئة مُحفزة للتعليم وإثراء المشاركين بالمهارات الحياتية ومعرفة الذات، واختبار أنشطة مختلفة ومنوعة في مكان واحد.