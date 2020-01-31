نادين نجيم من موقع تصوير “عشرين عشرين”: “النتيجة مرضية”

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي تخوض به سباق دراما رمضان لعام 2020 الحالي.

وأطلّت نادين على الجمهور من موقع التصوير، وأشارت في تغريدة عبر صفحتها على موقع “تويتر” إلى أنها ابتعدت في الآونة الأخيرة عن التواصل معهم بسبب انشغالها بالتصوير.

وأكدت نادين نسيب نجيم أن النتيجة “مرضية” بحسب تعبيرها حتى الآن فكتبت: “اشتقتلكم كتير بعتذر اني بعيدة عنكم بس تصوير كل يوم والحمدالله النتيجة مرضية للآن”.

وتتشارك نادين بطولة المسلسل مع الممثل قصي خولي، بالإضافة إلى عدد من الممثلين اللبنانيين والعرب.

مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.