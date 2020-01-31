متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي تخوض به سباق دراما رمضان لعام 2020 الحالي.
وأطلّت نادين على الجمهور من موقع التصوير، وأشارت في تغريدة عبر صفحتها على موقع “تويتر” إلى أنها ابتعدت في الآونة الأخيرة عن التواصل معهم بسبب انشغالها بالتصوير.
وأكدت نادين نسيب نجيم أن النتيجة “مرضية” بحسب تعبيرها حتى الآن فكتبت: “اشتقتلكم كتير بعتذر اني بعيدة عنكم بس تصوير كل يوم والحمدالله النتيجة مرضية للآن”.
وتتشارك نادين بطولة المسلسل مع الممثل قصي خولي، بالإضافة إلى عدد من الممثلين اللبنانيين والعرب.
مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم من موقع تصوير “عشرين عشرين”: “النتيجة مرضية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.