نادين ن. نجيم تعتذر… ولكن

اعتذرت النجمة نادين ن. نجيم من جمهورها بسبب قلة التواصل بينها وبينهم لإنشغالها يومياً بتصوير مسلسل “2020” لرمضان القادم. ولكن أكدت في تغريدتها عن رضاها التام حول نتيجة التصوير لغاية الآن.

المسلسل، كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

تؤدي نادين في العمل شخصية “النقيب سما”، وهو دور مختلف تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً. كما أن القصة جديدة تدور حول احداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية توجع القلب.

من جهة أخرى، تصدّرت نادين غلاف عدد فبراير من ڤوغ العربية حيث أكدت أن الطلاق لم يمنعها من العمل أو المحافظة على جمالها أو الاستمتاع بحياتها والعناية بعائلتي، وقالت: “لم أعتبر طلاقي دماراً أو انهياراً وإنما بداية جديدة لحياة جديدة”.