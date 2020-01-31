باميلا الكيك غاضبة من ملكات الجمال.. وتهاجم نادين نجيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك أنها لن تكون ضمن السباق الرمضاني، وغردت على صفحاتها على تويتر لافتة إلى أنها لن تشارك في الدراما "لا داخل شهر رمضان ولا خارجه".

ولم تكتف الكيك بالتحدث عن العروض التي تلقتها ورفضتها، بل هاجمت ملكات الجمال اللبنانيات اللواتي يتجهن نحو التمثيل، قائلة: "غير أنّ اصلاً ما أغراني شي من العروض اللي 4/3 بطلاتا صاروا ميسّات لبنان".

وفي لقاء مع باميلا الكيك كشفت أنها تحترم ملكات الجمال، وعلقت: "خليكِ حلوة وجمالك حطيه بالصّحن اللي بيلبقلك".

وانتفدت باميلا الكيك أداء ملكات الجمال في التمثيل، واعتبرت أن لهجة بعضهن ليست عربية كفاية، في اشارة منها على دانيلا رحمة وهي ملكة جمال المغتربين لعام 2010.

وعلقت باميلا الكيك على خوض ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي، التمثيل بمسلسل "الأمير الأحمر" أمام النجم السوري تيم حسن لأداء شخصية ملكة جمال الكون جورجينا رزق، التي كانت زوجة المناضل الفلسطيني "أبو حسن سلامة" الذي يروي العمل سيرة حياته، وقالت: "بالتوفيق، اذا مايا رعيدي عندها موهبة بكون سعيدة، إذا الواحد ماشي صح انا ليه بدك تنتقده".

وتعليقًا على خوض ملكات التجميل لعالم التمثيل، كان لابد من الحديث عن النجمة نادين نسيب نجيم التي أصبحت من نجوم الصف الأول في التمثيل، وهي ملكة جمال لبنان لعام 2004.

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سخرت باميلا الكيك في البداية من مصطلح "نجمة" واعتبرت بذلك أن الجميع حاليًا نجوم، وعلقت على شكل نادين نجيم ولفتت أنها كانت تحب شكلها قبل عمليات التجميل التي أجرتها مثل تعريض الحنك مؤخرًا.

وانتقدت باميلا الكيك عمل نادين نجيم مع ذات الشركة المنتجة وهي "الصّباح"، وقالت: "بفتكر هي طول الوقت مع الصباح.. مش مؤمنين غير فيها.. وخمس سنين صرلها معهم مش عم شوف أداء غير".

وقالت باميلا الكيك: "بشوف نادين نجيم حلوة وهي عارفة حالها حلوة، وعم يحفظوا ويعملوا شوية قصص.. لكنها مش ممثلة مقارنة بميرل ستريب أو جوليا روبرتس".

وختمت باميلا الكيك حديثها: "أنا أهم شخص خلقه التاريخ، متلك، متلي، متل المشاهدين وكل العالم.. كل واحد أهم شي، كلنا صغار تحت الله الكبير".