مريم حسين في قبضة الأمن الإماراتي.. وصالح الجسمي: قُضي الأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الفنانة المغربية مريم حسين، لتنفيذ حكم حبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بناء على ما أصدرته محكمة دبي الأحد، بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأميركي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.

وجاء هذا القرار بعد مناشدة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي لشرطة دبي بالتدخل من أجل القبض عليها.

وكشف صالح الجسمي عن نبأ القبض على مريم حسين من خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدًا أنها ستنفذ الحكم الصادر بحقها بعدما أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي "البارح" لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وأكد صالح الجسمي أنه لم يكن يتمنى وصول الأمور لهذه الدرجة لكنه مضطرًا لفعل لذلك كي يأخذ كل ذي حق حقه، كما أهاب الإعلامي الإماراتي بالجميع فتح هذا الملف مرة أخرى لأن ما سيحدث بعد القبض عليها وسيراه الجميع سيكون إجراءً قانونيًا لا ظلم فيه، مشددًا على أن الأمر انتهى بالنسبة إليه، مبينًا: "قضي الأمر".

وحرص صالح الجسمي على توجيه الشكر لدولة الإمارات وشرطة ونيابة ومحاكم دبي، إضافة إلى كل من وقف معه وساعده في الحصول على حقه وحق الدولة في تلك القضية وأيده وتفهم موقفه، مختتمًا: "شكرًا والله يحفظ عيالكم ويحفظها ليكم ويحفظكم كلكم جمعة مباركة".

وكان قد ناشد صالح الجسمي، شرطة دبي بالتدخل للقبض على مريم حسين وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف في دبي أمس، إذْ بث مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيه: "أوجه رسالة إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.. المدعوة مريم حسين اعويدات صدر بحقها حكم استئناف بالحبس والإبعاد من الدولة منذ يوم الأحد 26 يناير وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم بحقها أو القبض عليها.. وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه؟".

Advertisements

وأضاف صالح الجسمي: "أنا في نهاية نوفمبر قبل إجازة العيد الوطني كنت أسافر إلى أصحابي في باكو عاصمة أذربيجان وصدر بحقي حكم غرامة 5 آلاف درهم في قضية سوشال ميديا ومنعت من المغادرة ولم أستطع الدفع سوى أول يوم دوام بعد العيد، فلا أحد فوق القانون.. أرجو القبض عليها.. أنا تضررت أنا وعائلتي على مدى أكثر من سنتين.. فأرجو القبض عليها".

من جانبها أعربت الفنانة مريم حسين عن ندمها إزاء مقطع فيديو الرقص مع المغني الأميركي تايغا، وقالت في تصريحات صحفية إنها شعرت بالندم لأنها لم تكن في كامل نضجها في ذلك الوقت، موضحًة أن ابنتها وقتها كانت تبلغ 3 أشهر وتعلمت معها تغيير كل أفعالها وتصرفاتها وأصبحت حريصة أكثر من أجلها.

وأكدت مريم حسين أنها من المستحيل أن تبتعد عن الإمارات لأنها لن تتمكن من العيش خارجها مضيفة: "هذه بلادي التي عشت وترعرعت فيها ووالدتي تعيش هنا منذ 35 سنة وابنتي ستبلغ من العمر 3 سنوات بعد أسبوع مدرستها وحياتها كلها هنا".

يُشار إلى أن محكمة استئناف دبي قد قضت الأحد ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.