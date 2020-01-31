ياسمين عبد العزيز تكيد "حلاوة" بأحمد العوضي.. والأول ينتج لريهام حجاج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زال الصراع قائمًا بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعدما تزوج الأخير من الفنانة ريهام حجاج، وأنتج لها مسلسل "كارمن" في العام الماضي.

ويبدو أن ياسمين قررت إشعال الحرب من جهتها مع حلاوة، مستعينة بالفنان أحمد العوضي الذي لاحظ الجمهور مدى التناغم الموجود بينهما مؤخرًا على السوشال ميديا.

وأفادت مصادر "فوشيا"، أن ياسمين عبد العزيز تحرص على اصطحاب العوضي معها باستمرار في مواقع تصوير مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه"، رغم عدم مشاركته في البطولة معها.

وأوضح المصدر أن آخر ظهور لياسمين مع العوضي، كان أثناء تصويرها بعض المشاهد في أحد المراكب النيلية بالزمالك.

ومن جهتها، اشتدت غيرة الفنانة ريهام حجاج من ياسمين، لتطلب هي الأخرى إنتاج مسلسل لها في رمضان مع كوكبة من النجوم، لتنافس من خلاله طليقة زوجها.

الأمر الذي استجاب له حلاوة، حيث يشارك في إنتاج مسلسل "لما كنا صغيرين"، من بطولة زوجته ريهام، وبصحبة النجم محمود حميدة، كما تعاقد مؤخرًا مع خالد النبوي ليكون فريق عمل قوي قادر على المنافسة في ماراثون دراما رمضان المقبل.

ووفر حلاوة للمسلسل ميزانية ضخمة، حيث اتفق مع القائمين عليه، بعد ضغوط من ريهام، أن يصوروا جزءًا من أحداثه في إيطاليا، حتى يخرج بشكل جيد ومختلف، في الوقت الذي يسعى صناع الدراما لتجنب التصوير في أوروبا بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية.

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وكانت آخر فصول "الحرب الصامتة" بين ياسمين وطليقها، عندما نشرت قصيدة مكتوبة تحمل اسم "ولاد الناس"، تقول: "يعني إيه ولاد الناس، ولاد الناس مش بالفلوس ولا بالنفوذ ولا بالشكل والمنظر واللبس".

وما زاد من الجدل حول منشور ياسمين، هو ظهور الفنان المصري أحمد العوضي ضمن المعلقين، حيث كتب لها تعليقًا قال فيه: "قول يابا قول".

وانهالت التعليقات على ياسمين، حيث أبدى معظم المتابعين تأييدهم لما نشرته، فيما ذهب آخرون لتخمين من المقصود، فأشار البعض إلى أنها تقصد زوجها السابق.

وألمح البعض إلى أن الفنانة المصرية أرادت توجيه رسالة مشفرة لطليقها، الذي يساهم في إنتاج أعمال فنية لزوجته ريهام، بينما تطرق آخرون إلى أن هذه الرسالة تمتدح فيها بشكل غير مباشر، الفنان أحمد العوضي، المعروف عنه في الوسط الفني، أنه نشأ في منطقة شعبية.

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.