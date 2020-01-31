بيلا ثورن تثير فضول معجبيها بصورة لحبيبها وتعليق غامض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تأتي الممثلة والعارضة الأمريكية "بيلا ثورن"، من أكثر النجمات المثيرة للجدل، حيث عادة ما تلفت الأنظار بإطلالات جريئة وغريبة جنبًا إلى جنب مع تصريحاتها الجريئة، ومؤخرًا أثارت اهتمام وفضول معجبيها بمنشور غامض على انستغرام.

وفي أحدث نشاط لها على انستغرام، نشرت "بيلا" (22 عامًا) صورة لطيفة لحبيبها المغني الإيطالي "بنجامين ماسكولو" (26 عامًا)، يبتسم لها ويضع يده على ساقها، وأرفقت تعليقًا غامضًا يقول: "إعلان هام قريبًا..إنني سعيدة للغاية"، مع إرفاق إيموجي لعدة خواتم زواج، وأوضحت أن هذه الصورة اُلتقطت خلال وجودها وبنجامين في قارب في مدينة البندقية.

وكما هو متوقع، أثار المنشور الفضول بين معجبي "بيلا"، وخاصة تعليقها إذْ أنه وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثار المنشور الفضول بشأن ما إذا كانت "بيلا" تستعد للخطوبة والإعلان عن الخبر قريبًا.

يأتي منشور بيلا المثير للفضول بعد فترة وجيزة من نشر "بنجامين" صورة عفوية لها وهي مستلقية في الفراش دون مكياج، وقال: "إنها فتاتي الخارقة، فهي تعمل بجد أكثر من أي شخص التقيت به، إنها مدهشة للغاية، أحبك للغاية".

يجدر بالذكر أنه مر 10 أشهر منذ ارتباط بيلا وبنجامين، ولكنهما يتميزان بانسجام لافت وتكشف صورهما مدى حبهما لبعض، ولقد استمتع الثنائي مؤخرًا بعطلة رومانسية في جمهورية الدومينكيان، وأقاما في فيلا "لاس هاماكاس" الفاخرة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويتكلف استئجارها في الليلة الواحدة، ما يصل إلى 15 ألف دولار.

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وبالإضافة إلى بيلا، جذبت جمهورية الدومنيكيان وما تتمتع به من مواقع جذابة ومناظر خلابة، العديد من المشاهير الذين اختاروا قضاء عطلة مميزة فيها، بما في ذلك "جينيفر لوبيز" و"فاريل ويليامز" و"جاستن بيبر"، بالإضافة إلى آل كارداشيان و"كاردي بي" و"بيونسيه".

وفيما يتعلق ببيلا، يُذكر أنها شاركت في العديد من الأفلام، بما في ذلك "ميدنايت صن" و"ذا بيبي سيتر"، بالإضافة إلى "آي ستيل سي يو" و"بلينديد"، كما أنها أثارت ضجة خلال العام الماضي، بعد خوضها تجربة الإخراج للمرة الأولى، ولكنها أرادت دخول عالم الإخراج بفيلم إباحي، وبالفعل تم إصدار الفيلم "هير آند هيم" في 11 سبتمبر العام الماضي.