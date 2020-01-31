رانيا يوسف وغادة عادل تكشفان دورهما في "مملكة إبليس"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تحدثت الفنانتان رانيا يوسف وغادة عادل عن دورهما في المسلسل المصري "مملكة إبليس" من أعمال "شاهد الأصلية"، الذي أصبح متوفراً على منصة "شاهد" بحلقات موسمه الأول كاملاً بعنوان "أسطورة الأساطير"، ابتداءً منذ اليوم 31 يناير على "شاهدVIP".

ويحمل هذا المسلسل مِن أعمال "شاهد الأصلية"، توقيع الكاتب محمد أمين راضي صاحب الأعمال الدرامية التي ترتكز على الغموض في أحداثها. وهو من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني. أما البطولة فتتوزع بين غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبري فواز، كريم قاسم، إيمان العاصي، نانسي السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثي، وآخرين.

عادل

في هذا السياق، أشادت غادة عادل بنَصّ الكاتب محمد أمين راضي الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل "العهد" قبل نحو خمس سنوات، مشيرةً إلى أن أجواء "مملكة إبليس" تعتمد على الفانتازيا الشعبية الاجتماعية التي تمزج بين الخيال والواقع وتتطرّق إلى قصص العديد من العائلات والشخصيات التي تعيش في حارة واحدة.



وحول تعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، قالت: "أثق جداً بخياراته الفنية سيّما بعد تعاوني الناجح معه في فيلم "هبوط اضطراري" وقبله في مسلسل "الميزان"، والصورة التي قدّمني فيها للمشاهدين في العملين، لذا جاءت موافقتي على المسلسل بمجرّد عرضه عليّ".



وحول دورها في المسلسل، أجابت: "أقدم شخصية "أزهار"، التي لم يسبق لي أن قدّمت شخصية مشابهة لها، فهي شعبية وطيبة وتدخل في صراعات مع العائلات الموجودة في الحارة".

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يوسف

من جانبها أثنت رانيا يوسف على النص الذي كتبه محمد أمين راضي في ثالث تعاون لها معه بعد مسلسلي "نيران صديقة" و"السبع وصايا"، واصفةً إياه بـ"التحفة الفنية". وأضافت في معرض تعليقها على العمل: "على قدر ما العمل مليء بالخيال والجنون – إن جاز التعبير- على قدر ما هو مليء بالواقعية."



وحول دورها، قالت: "ألعب شخصية "حنّية" التي سيتابعها الجمهور خلال مرحلتيْن عمريتيْن مختلفتيْن، حيث يبدأ المسلسل بـ "حنية" المتزوجة والأم، لنشهد لاحقاً انعطافة زمنية تعيدنا إلى وقتٍ مختلف يسبق زواج حنية لنتعرّف عليها كفتاة شابّة".

وتابعت: يمكن وصف الدور الذي قدمتُه بالمركب والصعب، والمسلسل عموماً يحتاج من المشاهد إلى التركيز على اعتبار أنه يتنقّل بين مراحل زمنية مختلفة ويمزح الواقع بالخيال".



من جانب آخر، أشادت "يوسف" بتعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، مشيرةً إلى أنه ثاني تعاون يجمع بينهما بعد فيلم "واحد صحيح"، وأضافت: "أحمد خالد موسى مخرج مميز والعمل معه مريح فهو يركّز كثيراً على مواقع التصوير، ويحرص على العمل مع الممثلين وراء وأمام الكواليس".

وختمت "يوسف" مُشيدةً بالجو الجميل والتناغم الذي كان سائداً بين الممثلين طوال فترة التصوير".

تجدر الإشارة إلى أن أحداث الموسم الأول "أسطورة الأساطير"، تدور في حارة شعبية يتحكم بأمورها وشؤونها فتحي إبليس، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، يمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته. وتتطوّر الأمور لتتخذ منحى يحمل الكثير من المفاجآت وفي قالب غير متوقع، بأسلوب الكاتب محمد أمين راضي الذي يطرح في السياق الدرامي جدلية حول العائلة التي تفقد كبيرها وحاميها، فتجد نفسها في مهب المجهول، في أجواء من الواقعية والتشويق.