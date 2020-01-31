دمار وتغفيلة.. تعليقات الجمهور على برومو "هيعيش يفتكرني" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر برومو "هيعيش يفتكرني"، للنجم عمرو دياب، الذي طرحه الأربعاء قائمة الأكثر رواجًا عبر "يويتوب".

وتفاعل الجمهور مع البرومو، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: " دماار، عمرو دياب غفلنا وطلع كل اللي نزله أغاني سينجل ولسه في ألبوم، لما البرومو كدا أومال الأغنية عاملة إزاي".

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وأعلن دياب عن موعد طرح ألبومه "سهران" يوم 12 فبراير المقبل، كما كشف عن برومو أغنية بعنوان "هيعيش يفتكرني" عبر إحدى شركات المحمول.

ويستعد "دياب"، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، بالمملكة العربية السعودية، الجمعة القادمة الموافق 7 فبراير.

وأحيا دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا بـ"ميديا سيتي" في دبي، وغنى دياب أغنية "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

