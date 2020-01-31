فيديو| محمد إمام:"لص بغداد" أكتر تجربة تعبت فيها.. وعيني على هوليود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان محمد عادل إمام، مؤخرًا على حضور العرض الخاص لفيلمه السينمائي "لص بغداد" في الإمارات.

وقال إمام، ببرنامج "إم بي سي تريندينج" : "المفروض بعد كل نجاح الواحد يرتاح.. أنا بقلق أكتر".

وتابع، كل نجاح يحققه يقلقه أكثر وأكثر، وذلك لخوفه من عدم المحافظة عليه أو تحقيق الأفضل منه، "النجاح متعب جدًا"، مؤكدًا أن مهنة التمثيل مرتبطة بالقلق، موضحًا أنه دائمًا ما يقلق في كل مراحل العمل بدءً من تحضيراته، وحتى بعد عرضه في السينما.

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وأضاف: "لص بغداد أكتر فيلم تعبت فيه في حياتي، والأكشن كان متعب، وكان نفسي إني أقدم فيه حاجة جديدة في السينما المصرية، ودايمًا بشتغل وعيني على السينما العالمية وما يقدم فيها".

وأشار الي أنه علي أعتاب المشاركة في هوليوود، معلقًا:"عيني على هوليوود".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.