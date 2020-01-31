بعد العثور عليها مشنوقة.. "مهرجان الأقصر" ينعى الصحفية رحاب بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت إدارة "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية"، الصحفية والمنسقة الإعلامية رحاب بدر بعد وفاتها أمس الخميس.

وقالت إدارة المهرجان في بيان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "بقلوب يملؤها الأسى ونفوس راضية بقضاء الله وقدره، ينعى "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" الزميلة والأخت والصديقة الغالية المخرجة المسرحية رحاب بدر التي وافتها المنية أمس الخميس 30 يناير 2020".

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وأضافت: "كانت منذ الأيام الأولى للمهرجان قبل سنوات عدة أحد أعمدته الرئيسية والقلب المحرك لفعالياته المختلفة في إطار مسؤولياتها المتعددة عن العلاقات العامة وشؤون المتطوعين - لقد تركت فينا جرحًا لن يندمل وذكرى لن تنطفئ أبدًا.. رحم الله الفقيدة وألهمنا الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

وأكد مصدر أمني، العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لـ"مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية"، مشنوقة داخل شقتها بدائرة قسم المعادي، وذلك بعدما تلقت شرطة نجدة المعادي بلاغًا من زوج ووالدة الصحفية عقب محاولة الاتصال بها أكثر من مرة دون استجابة منها، وتوجهوا إلى شقتها، وطرقوا الباب دون رد، وبسؤال الجيران وحارس العقار أكدوا عدم مغادرتها الشقة وكسروا الباب، وعثروا على جثتها داخل غرفة نومها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما يستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوج ووالدة الصحفية، ومعاينة مداخل ومخارج الشقة.

