محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نشرت النجمتان العالميتان جينيفر لوبيز وشاكيرا، مجموعة صورٍ لهن عبر حسابهن بموقع "إنستجرام"، من المؤتمر الصحفي، الخاص بحفل كرة القدم الأمريكية "سوبر بوول" "Super Bowl"، المقرر إقامته على أرض ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية. وتقدم شاكيرا وجينيفر لوبيز خلال الحفل فقرات استعراضية متنوعة، وفي المؤتمر الصحفي أطلقتا مبادرة؛ لتكريم أسطورة كرة السلة الراحل "كوبي براينت". وتوفي "كوبي براينت" نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق، وأسطورة كرة السلة الأمريكي، عن عمر41 عامًا، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| مبادرة شاكيرا وجينيفر لوبيز لتكريم "كوبي براينت" بحفل "Super Bowl" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.