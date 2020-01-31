بعد عملية جراحية ناجحة.. ناتاشا توجه رسالة لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: وجهت الفنانة ناتاشا، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا. وكتبت عبر حسابها على"تويتر":"بحمد الله بعد عملية ناجحة بفضل الله.. معالي المستشار تركي آل الشيخ.. الله يكتب لك العافية ويعيدك للوطن سالماً معافى". وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى بولاية نيويورك الأمريكية.

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