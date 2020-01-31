تراند اليوم : شاهد.. سعد لمجرد يتعرض لحادث خطير أثناء تصوير فيديو كليب



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطرب المغربي سعد لمجرد، أثناء تعرضه لحادث برفقة 3 من أعضاء فرقته أثناء تصوير فيديو كليب.

وظهر سعد لمجرد مع 3 من فرقته وهم يؤدون وصلة رقص على هيكل سيارة على المسرح وفجأة يسقط الهيكل ويصطدم الجميع بقوة على الأرض.

ولم يصدر من الفنان المغربي أي توضيح لبيان تعرضه لإصابة من عدمه.

وكان فريق عمل الفيديو كليب قد أعلن في وقت سابق، أن الفيديو سيتم تصويره في المدينة الحمراء بمراكش المغربية.

وسخر بعض النشطاء من الواقعة وتداولوها على مواقع التواصل بشكل واسع، فيما أبدى البعض تخوفه على الفنان من إمكانية تعرضه للإصابة.