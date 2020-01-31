تراند اليوم : "هتك عرض".. القبض على فنانة شهيرة في الإمارات بتهمة مخلة بالشرف



ألقت السلطات الإماراتية القبض على الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، لتنفيذ الحكم النهائي الذي صدر بحقها بالحبس شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة هتك العرض بالتراضي.

أعلن ذلك الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "تويتر"، وقال، إن مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، مردفًا: قُضي الأمر.

وأضاف أنه لم يكن يتمنى أن يصل لهذه الدرجة، إلا أنه مضطر لفعل ذلك، كي يأخذ كل ذي حق حقه.

وكانت مساعي الصلح بين الفنانة مريم حسين وصالح الجسمي ، فشلت بعد تدخل الفنانة أحلام، وذلك على خلفية الفيديو الجريء الذي انتشر للفنانة المغربية في حفل رأس السنة عام 2018 بدبي، والذي تبعه سباب متبادل بين الطرفين لتنهي المحكمة القضية بتبرئة الجسمي وإدانة مريم حسين.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف دبي أصدرت حكمًا نهائيًا بالحبس شهرًا، في قضية اتهام مريم حسين بـ“هتك العرض بالرضا“ بعد استمرارها عامًا في المحاكم، يليه الإبعاد عن دولة الإمارات، كما قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير.

وكانت مريم حسين، أبدت ندمها على ما حدث في المقطع الذي تسبب في جلب المشاكل لها، وقالت لصحيفة الرأي الكويتية، مريم إنها شعرت بالندم لأنها لم تكن في كامل نضجها في ذلك الوقت، موضحًة أن ابنتها كانت تبلغ 3 أشهر، و“تعلمت معها تغيير كل أفعالها وتصرفاتها وأصبحت حريصة أكثر من أجلها“.

وأوضحت أن هناك فئة من الجمهور استغربت مسمى القضية بـ"هتك عرض بالرضا"، متابعة: "المغني لمس ظهري وفي رقص (السالسا) يتم التلامس ما بين الراقصين، فهل نعتبر ذلك أيضًا هتك عرض بالرضا؟".



قضي الأمر ، #مريم_حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، شكراً #شرطة_دبي @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/FmQhnLYDrO — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 31, 2020

— Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi)