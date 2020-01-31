دانا الطويرش ترد بكلمة على اتهامها بالتورط في قضية غسيل أموال!

خرجت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش، عن صمتها إزاء الأنباء التي تم تداولها بتورطها في قضية غسيل أموال ونصب واحتيال، وأيضًا مثولها للتحقيق أمام محكمة الجنايات برفقة خبيرة التجميل حنان دشتي.

ونشر أحد الحسابات عبر موقع “تويتر”: “دانا الطويرش وحنان دشتي حاليًا يتم سؤالهما من محامين أمام محكمة الجنايات في قضية غسل أموال ونصب احتيال”. وأضاف الحساب أن حنان دشتي أوضحت في أقوالها أمام المحكمة أنها دفعت مليون دينار لشخص أوهمها أنه فواز الحساوي وعند سؤالها عن العقارات اكتفى بمنحها هدايا ثمية وسيارة “روز رايز”.

وإزاء تلك الأخبار التي تفاعل معها بعض المغردين حسمت دانا الطويرش الأمور وكتبت في تعليق لها كلمة: “كذاب”. وكانت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش قد أعلنت أنها تعرضت لسرقة مبلغ خاص بها قيمته 91 ألف دينار كويتي بما يعادل “300 ألف دولار”، موضحًة أن أحد الأشخاص المجهولين هو الذي سرقها واضطرت للجوء إلى القضاء إذْ رفعت دعوى ضده وتوعدت بمعاقبته قبل أن تقوم بعدها بحذف التغريدات وتُثير التساؤلات. وأُثير جدل حول سبب لجوئها للقضاء خاصًة أنه لن تتأثر جراء هذه السرقة فأكدت أنها من حقها استعادة أموالها ولن تستحي مما يُقال عليها لأن من سرقها ليس له الحق، وتوعدته بالقول: “لن ينعم دقيقة بأن ياخد فلوس مو له”.

وكتبت دانة الطويرش، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلًة: “واحد سايكو باقني 91 ألف دينار كويتي رحت رفعت قضيه شالغلط؟ لا ماسمح أحد يبوق فلوس مو فلوسه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الإخبارية لو ما أحصل الـ 91 ألف بالطقاق ولا إنه اخليه ينعم دقيقه بـ انه ياخذ فلوس مو له”. وأضافت في تغريدتها الثانية: “اي أروح المحكمة وادافع عن نفسي وحقي، أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بـ انه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج”. واستطردت الفاشينيستا الكويتية: “خلاص يالقنوات الإخبارية الجذابة بطلو من الشو الإعلامي الرخيص تواصلو مع الأشخاص المعنيين لتقصي المعلومة اجتهدو بطلو من شغل القص واللصق لي متى هذا سيفوه وهذا خلاجينة”. واختتمت: “علشانها مشهورة تقذفونها، تسبونها، تتهمونها انتو بـ اختصار لوعة في الوحل”.