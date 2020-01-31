تعرف على رسالة نسرين طافش لجمهورها

وجهت الفنانة السورية نسرين طافش رسالة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت نسرين عبر حسابها قائلة : "خصص وقتًا لنفسك لا تفعل به شيء .. اجلس في زاويتك المفضلة أو مكانك المفضل لوحدك.. اغلق أبواب الضجيج .. اسمع موسيقا هادئة.. تأمل في السماءأو في جرة الورد على الشرفة أو في عيون قطتك الجميلة.. حلق مع موسيقاك".
وتابع: "افصل نفسك عن أي تشويش.. فاجأ الضغوط بهدوئك اصنع مزاجك الشخصي واخلق جوك الخاص ولو بكوب شاي أخضر بالنعناع الدافئ .. استمتع بصحبة نفسك.. تعرفعليها وصادقها.. واستمتع بمراقبة ما تفكر به وما تشعر به حتى تصل إلى الحضور التام .. فرق كبير بين الوحدة والخلوة".
وأضاف: "عندما اجلس مع نفسي اختار بمليء حريتي أن اختلي بروحي وبطاقة الكون العظيمة فلا ثمة أي إحساس بالوحدة.. متعة وسكينة فقط.. أنت أهم شخص في حياتك.. فوثق علاقتك بك.. لتشرق على من هم بحاجة لك ولوجودك في حياتهم.. صباح الرضا والنور صباح التوازن".
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