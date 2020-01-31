الأحد.. دويتو العود والمندولين بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية الصاوي، فى السابعة والنصف مساء الأحد 2 فبراير أول دويتو في مصر والوطن العربي لآلتى العود والمندولين عزة مندولين وإسلام طه. من المقرر أن يقدم الثنائى عددًا من المؤلفات لكبار الملحنين المصريين منهم: موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والملحن الكبير بليغ حمدى بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغربية. الملحنين المصريين منهم: موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والملحن الكبير بليغ حمدى بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغربية. الجدير بالذكر أن عزة وإسلام "زوجان" وهما من أساتذة بيت العود العربي تخرجا على يد الفنان نصير شمه، ارتبط حبهم ببعض بالموسيقى والفن وترجموا هذا الحب عن طريق نوتاتهم الموسيقية شاركوا في العديد من المهرجانات فى عدد من الدول: من أساتذة بيت العود العربي تخرجا على يد الفنان نصير شمه، ارتبط حبهم ببعض بالموسيقى والفن وترجموا هذا الحب عن طريق نوتاتهم الموسيقية شاركوا في العديد من المهرجانات فى عدد من الدول: السعودية.. أبوظبي.. لبنان.. ألمانيا.. أوبرا برشلونة بإسبانيا وغيرها من المهرجانات الدولية والمحلية.

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