"البخيل" و"حب رايح جاي".. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها على مسرح السلام بشارع القصر العيني "قواعد العشق ٤٠"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين

٥٠،٧٥،١٠٠ جنيهًا.

"قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني. العرض من بطولة بهاء ثروت، فكري سليم ، فوزية هالة ياسر سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

بينما يعرض على المسرح الكوميدي "حب رايح جاي"على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين

٣٠،٥٠،١٠٠ جنيهًا.

"حب رايح جاي" من بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء ابو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان واخراج ياسر صادق.

فيما يعرض على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب "رسائل العشاق"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين

٣٠، ٥٠ جنيهًا.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم. ويعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "أفراح القبة"، وذلك في الساعة السابعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين

٣٠، ٥٠ جنيهًا.

ويشار إلى أن "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة و اخراج يوسف منصور. يعرض على مسرح اوبرا ملك برمسيس " البخيل"في الساعة السابعة والنصف مساء، وسعر التذكرة ٢٠ جنيه.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل

حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة "صبايا مخدة الكحل"، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٢٠ جنيه.

"صبايا مخدة الكحل" تمثيل الفنانة سميرة عبد العزيز ، ديكور و ملابس نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبد الفتاح.

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يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة "حريم النار"في الساعة السابعة والنصف مساء يوميًا ماعدا الثلاثاء، سعر التذكرة ٣٠ جنيه.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

بينما تقدم فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، عرض لمسرح الشارع و عرائس القفاز في تمام الثانية ظهرا، يعقبها تقديم عرض "ست الدنيا" في تمام الثالثة عصرًا،تأليف و أشعار بلال امام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، و فناني فرقة الشمس، تصميم و تدريب ميدو آدم.

يعرض على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة "صحصح لما ينجح" يوميًا ماعدا الثلاثاء، في الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر أن أسعار التذاكر ٢٥،٣٥ جنيهًا.

العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، اشراف عام محمد نور .

بينما يعرض "صحصح لما ينجح"على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، يوميًا ماعدا الثلاثاء

في الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر ان أسعار التذاكر ٢٥،٣٥ جنيهًا.

العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور .