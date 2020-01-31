غدًا.. عرض فيلم "لما بنتولد" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يقام غدًا السبت، عرض فيلم لما بنتولد، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 ، بعد عرضه في أكثر من مهرجان.

ومن المقرر أن يعقب الفيلم ندوة صحفية بحضور مخرج العمل تامر

عزت.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، حيث يحتوي على 9 أغان تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لـ 3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية

التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

"لما بنتولد" بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من إنتاج معتز عبد الوهاب، تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.