نادين نسيب نجيم تعتذر من متابعيها وتكشف سبب غيابها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن إشتياقها لمتابعيها، وإعتذرت عن غيابها عنهم خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تصوير عملها الرمضاني الجديد "عشرين عشرين"، بشكل يومي.

وكتبت نادين في صفحتها اخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اشتقتلكم كتير بعتذر اني بعيدة عنكم بس تصوير كل يوم والحمدالله النتيجة مرضية للآن".

يُذكر أن قصة المسلسل تدور حول أحداث بوليسية درامية ورومانسية، مع صراعات داخلية، وتؤدي نادين فيه شخصية "النقيب سما"، إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

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