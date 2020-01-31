ممثل كويتي يطلب الدعاء لطفله ومي العيدان تكشف إصابته بـ سرطان الدم

ميرنا وليد - بيروت - طلب الممثل الكويتي ​محمد المسلم​ الدعاء لطفله، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإبنه وهو على سرير المستشفى وعلّق بالقول:"تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي".

وبدورها تضامنت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مع المسلم، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة:"لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم - لوكيميا".

وأضاف: "يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه، اللهم لا تحرم أحدًا من ابنه، اللهم اكسوه برداء الصحة وعافيه، كما طالبت متابعيها بالإكثار له من الدعاء قائلة: فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

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