ميرنا وليد - بيروت - رفعت الفنانة سويت سيسيلي دانيهر (​Sweet Cecily Daniher​) دعوى قضائية ضد ديزني وبيكسار، والمنتج Kori Rae، بسبب فيلم Onward، تتهمهم بسرقة رسمتها، وإستخدامها في السيارة التي تظهر في الفيلم ، من دون الحصول على إذن منها.

وتطلق دانيهر على رسمتها "الفانكورن"، ووفقاً لدعوتها، فهي نتيجة حبها المستمر للوحوش الأسطورية.

وصرّحت دانيهر في شكوتها "تحت خطر إثارة هذه النقطة، كان لدي شيء حقيقي بالنسبة لـ"اليونيكورن"، لفترة طويلة جداً، وكانوا موضوعاً رئيسياً فص عملى الفنص، طوال حياتي المهنية

وأشارت الى أن سيارتها أثارت إهتمام بيكسار، وتواصلت الشركة معها، وذلك لإستئجار سيارتها لمناسبة خاصة في أيلول/سبتمبر عام 2018، وأنهم سيستخدمون السيارة لموظفي بيكسار وعائلاتهم في حدث موسيقي، ولن يتم إستخدامها في أي عمل سينمائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تقاضي ديزني بسبب سرقة رسمتها في فيلم "Onward" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.