أمل عرفة: لا تعنيني الحياة الخاصة بـ عبد المنعم عمايري-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ عن موقفها من ما تمّ تداوله في الفترة الأخيرة عن خطوبة طليقها الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ والفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​، مشيرةً إلى أنه لا تعنيها الحياة الخاصة بطليقها سواء تزوج أو ارتبط؛ لأن هذا شأنه.

ونفت عرفة ما أشيع حينها عن ان التعليق الذي كتبته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وقالت فيه:"يا الله إني أحاول فأعني وإني أخاف فأمنّي وإني أتعثر فأقمني، والذي أتى تزامناً مع إنتشار خبر خطوبتهما له علاقة بالموضوع، قائلةً أنها لم تكن تعلم بأمر خطوبتهما وأنها اطلعت على الأمر في اليوم الثاني بعدما بدأت تأتيها الاتصالات ومحادثات عبر هاتفها الجوال.

وتابعت عرفة خلال لقاء لها على إذاعة "شام أف أم" أن ما تعرفه عن عبدالمنعم عمايري أنه يعيش حياة جيدة وأنه كوالد ابنتيها يقوم بواجباته كاملة تجاههما وعلاقتهما جيدة.

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