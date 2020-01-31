عارضتان توأم حامل في الوقت نفسه!!

ميرنا وليد - بيروت - تنتظر عارضتا الأزياء والمصارعتان ​نيكي وبري بيلا​ "التوأم بيلا" أن تنجبا طفليهما سويا بعد أقل من أسبوع، بعد حملهما في نفس الوقت.

وبحسب صحيفة "ذا ستار" البريطانية، تنتظر نيكي التي كانت تواعد سابقا النجم العالمي جون سينا، أول طفل لها من الراقص أرتيم تشيجفينتسيف، فيما سيكون هذا هو الطفل الثاني لبري، والتي لديها ابنة تبلغ من العمر عامين، من زوجها المصارع دانييل برايان.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت بري:"سيفكر الناس في أن الأمر هو مزحة، ولكن نحن على حد سواء نشعر بالصدمة، يعتقد الناس أننا خططناها، لكن لا يمكنك التخطيط للحمل"!

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