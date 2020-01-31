"أنا وياك" لـ زياد برجي الأولى خلال 24 ساعة

ميرنا وليد - بيروت - أحتلت أغنية "أنا وياك" التي طرحها الفنان اللبناني ​زياد برجي​ يوم أمس التراند الأول على "يوتيوب"، إذ تخطى عدد مشاهديها الـ660 ألفاً.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي نفسه، توزيع هادي شرارة وميكساج ايلي بربر.

وهي ضمن فيلم "يوم إيه يوم لأ" بطولة زياد برجي و​باميلا الكيك​، والذي سينطلق عرضه في دور العرض السينمائية اللبنانية مع بداية الشهر المقبل وتحديداً في 6 شباط/فبراير، ويشارك فيه أيضاً الممثل ومقدم البرامج ​هشام حداد​ وعدد من الممثلين منهم ​ميا سعيد​ و​سلطان ديب​، من إخراج ​نبيل لبّس​، كتابة رافي وهبي، وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها ​صبحي سنان،​ وتحت إشراف المنتج المنفذ ​رائد سنان​.

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