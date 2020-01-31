ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص لموقع "الفن" كشف الممثل المصري ​محسن محيي الدين​ بأنه أُعجب بالسيناريو الذي أُرسل له مؤخرا من خلال المنتج أحمد السبكي، وقال بأنه حتى هذه اللحظة لم يتعاقد على الفيلم ولكنه رحب بالعمل بشكل مبدئي حيث سيتم الاتفاق على باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى فمحسن محيي الدين ينتظر عرض فيلمه الجديد "التاريخ السري لكوثر" والذي يشارك في بطولته إلى جانب الممثلتين المصريتين ليلى علوي وزينة وهو من تأليف واخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في اطار سياسي عن الاحزاب الدينية والسياسية في مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - محسن محيي الدين ينفي تعاقده على فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.