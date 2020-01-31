ميرنا وليد - بيروت - أعلنت جينفر إبنة الملياردير ​بيل غيتس​ خطوبتها من الشاب المصري ​نايل نصار​، بعد علاقة صداقة دامت أربعة أعوام. وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن جينفر، 23 عاما، أعلنت نبأ خطوبتها من نايل، 28 عاما يوم أمس عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت جينفر" نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار لأن نعيش حياتنا معاً نتعلم ونكبر ونضحك ونحب. بالتأكيد نعم أوافق".

ونشرت جينفر صورة لها مع نايل وبدت متأثرة ومتفاجئة بعدما عرض عليها نايل الزواج.

وظهرت جينفر في الصورة وهي ترتدي خاتماً ماسيًّا كبيراً.

وبدوره كتب نايل على صفحته :"لقد وافقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أربعة أعوام من علاقتهما .. إبنة الملياردير بيل غيتس تعلن خطوبتها من نايل المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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