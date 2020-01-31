إيمان العاصي بعد طلاقها تقرر العودة إلى خطيبها القديم

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 12:53 مساءً - قررت الفنانة المصرية إيمان العاصي، العودة إلى خطيبها الذي تركته قبل سنوات؛ بسبب خلافات نشبت بينهما.

وتعيش الفنانة إيمان العاصي حالة حب افتقدتها لسنوات، كما تفكر جديًّا في الارتباط بخطيبها القديم؛ إلا أنها تخشى فقدان حضانة ابنتها، في ظل الخلافات القائمة مع طليقها، فيما تسعى للوصول إلى صيغة مناسبة معه، حتى لا تخسر حضانة الطفلة في حالة الزواج من آخر.

في سياق منفصل، انتهت الفنانة إيمان العاصي من تصوير دورها في فيلم «الغريب»، الذي يشاركها بطولته الفنان شريف سلامة، ويخرجه محمود كامل.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان ومصطفى الدهان، وينتمي إلى تيمة الأكشن والرعب.