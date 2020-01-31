شاهدوا عقد قران “بدور البراهيم” مشهورة سناب شات.. والمهر مليون ريال

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 12:53 مساءً - أعلنت مشهورة سناب شات “بدور البراهيم” عن عقد قرانها ، ونشرت صورة توضح قيمة المهر الذي اشترطته على زوجها ويبلغ مليون ريال سعودي .

فيما نشرت بدور أيضاً مقطع فيديو يوثق لحظة توقيعها على عقد القران ، فقد سألت عن مكان التوقيع ليرد عليها أحد الأشخاص قائلاً : ” هنا يا دودي .. الساعة لو سمحتي” .

يذكر أن بدور البراهيم قد أثارت الجدل مؤخراً بعد ظهورها وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المُلقب بـ”ملح إنستغرام”، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية ، حيث قال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية.