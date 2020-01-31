النجم الأسترالي الشاب جاك فيدغن يصدم جمهوره بعد التجميل

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ نجم برنامج Australia’s Got Talent الأسترالي جاك فيدغن متابعيه بالتغيير الكبير الذي طرأ على مظهره.
وقد تبين أن جاك فيدغن قام بحقن شفتيه بطريقة مبالغ بها على حدّ تعبير عدد كبير من متابعيه.
ونقلت عنه صحيفة Daily Mail البرطيانية قوله إنه بات يشعر بالثقة والأمان. وأضاف أنه وجد أخيراً السعادة التي بحث عنها، وقال: “طلبت أن يتم حقن شفتي وأشعر بالأمان”.
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