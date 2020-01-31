بالصورة – طارق العريان يوجه رسالة قوية لأصالة ثم يحذفها

متابعة بتجــــــــرد: أحدث المخرج المصري طارق العريان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليق له على صورة نشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

والتقطت له الصورة أثناء وجوده في النادي الرياضي وتطرق من خلال التعليق عليها إلى موضوع النسيان مشيراً إلى أن حياته أصبحت أفضل.

وانطلقت على اثر ذلك موجة من التعليقات حيث هاجمه الكثير من المتابعين معتبرين أنه ظلم طليقته.

ومما جاء فيها: “مخادع مبايع وقلبك حجر” و”من غيرا في أشياء كتير ناقصتك” و”كان شكلك احلى وانت معاها بصراحة”.

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ولاحظ الكثيرون فعلاً أن شكله تغير كثيراً وأنه أصبح أكثر جمالاً وخسر وزنه الزائد فيما أشار آخرون إلى العكس. إلا أن المخرج سارع بعد ذلك إلى حذف التعليق.

ويشار إلى أن شائعة انتشر مؤخراً وأفادت بارتباط أصالة بطبيبها فادي نصر. إلا أن الأخير خرج عن صمته وكشف أن ما بينهما علاقة صداقة متينة. وأضاف أنه صديق للكثير من النجوم والنجمات في الوطن العربي.

وتابع أن الفنانة السورية تثق به إلى حد كبير جداً نافياً ما أشيع عن ارتباطهما ومعتبراً أن هذه الاخبار انطلقت بسبب رغبة بعض الأشخاص في الاصطياد في الماء العكر وخصوصاً بعد انفصال أصالة عن زوجها.