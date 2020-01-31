ماجدة الرومي تُغني “القدس ستبقى عربية” رفضاً لصفقة القرن

متابعة بتجــــــــــرد: “القدس ستبقى عربيّة، والأرض ستبقى عربيّة”، بهذه التغريدة أعلنت الفنانة ماجدة الرومي عن موقفها المُعارض لـ “صفقة القرن”، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. وأرفقت ماجدة الرومي تغريدتها بمقطع فيديو تُؤدي فيه الأغنية الّتي وزّعها ميشال فاضل وكتبها مدحت العدل تحت عنوان “الأرض ستبقى عربية“. وكانت ماجدة الرومي سبق أن غنت هذه الأغنية في حفل ختام مسابقة “مبادرة تحدّي القراءة العربي” في إمارة دبي.

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