متابعة بتجـــــــــرد: طالبت النجمة العالمية ليدي غاغا من محبيها، عدم تداول أغنيتها التي تم تسريبها بواسطة قراصنة الإنترنت وهي من أغنيات ألبومها السادس.
وجاء تسريب أغنية ليدي غاغا بمثابة مفاجأة للكثير من محبيها ومعجبيها بينما كانت صدمة لها، وإعتبرت في الرسالة أن المشجعين الذين يستمعون إلى المقطوعة المسربة وينشرونها يعززون قرصنة الموسيقى.
وما أثار الجدل حول غاغا أنها استعانت بصورة “مسروقة” تنتقد من خلالها قرصنة الموسيقيين.
ويشار الى أنه مؤخرًا تم تسريب على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أغنيات ليدي غاغا وهي أغنية ” Stupid Love ” والتي كانت ستطلقها في بداية شهر شباط المقبل، ويُقال إنها واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريب أغنيتها.. ليدي غاغا تحارب القرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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