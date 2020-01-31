تكريم لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت في حفل الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أكاديمية الأوسكار نيتها تكريم لاعب كرة السلة الراحل والفائز بالأوسكار كوبي براينت، ضمن فعاليات الدورة الـ92 المقبلة من الحفل، الذي سيقام 9 فبراير/شباط المقبل.

وسبق أن فاز "براينت" بجائزة أوسكار عام 2018، عن فيلم الأنيميشن القصير Dear Basketball "عزيزتي كرة السلة"، الذي بُنيت أحداثه حول قصيدة كتبها اللاعب إبان اعتزاله الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين عام 2016.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" الناطق بالإنجليزية عددا من التغريدات التي كتبها كوبي براينت على حسابه الرسمي في أعقاب فوزه بالأوسكار: "هذا أقصى مما حلمت يوما، شكرا للملحن جون ويليامز والرسام جلين كين على تحويلهم حلمي إلى حقيقة؛ فالعمل معهم كان شرفا بالنسبة لي".

رحل لاعب كرة السلة عن عالمنا الأحد الماضي، وتم تكريمه في حفل جوائز جرامي من قبل باقة متنوعة من نجوم الفن والموسيقى، ومن المقرر أن التكريم في حفل جوائز الأوسكار، تقديرا لإسهامات "براينت" الجمّة.