الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور تايلور سويفت حفل "غرامي".. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت مصادر مطلعة بالوسط الموسيقي إن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة نجمة الغناء الأمريكية تايلور سويفت بحفل الغرامي 2020، هو أنها لم تكن تضمن الفوز بجائزة أغنية العام.

وأكدت مصادر متعددة لمجلة "بيج سكس" أن فريق سويفت كان قد اتصل قبل بضعة أيام من الحدث مع مسئولين بالحفل، وقالوا إن سويفت ستحضر وتقوم بأداء العرض في حالة فوزها فقط، ولكن أكد مسئولي الحفل للفريق أن الفائزين ليسوا معروفين لهم، كما أنهم لن يخرقوا القواعد المعمول بها.

وأشارت المجلة الأمريكية نقلًا عن المصدر ذاته، إلى أن فريق سويفت قام بالتواصل مع بعض المسئولين عن الحفل، أراد أن يطمئنوا إلى فوزها بجائزة الغرامي، وعلى الرغم من أن الحوار لم يتضمن مطلبًا صريحًا حول هذا الأمر، لكنهم كانوا بالتأكيد يحاولون معرفة ما إذا كانت تايلور هي الفائزة.

ويؤكد المصدر "كان مفهوماً من المحادثة أنها إذا لم تفز، فإنها لن تأت إلى حفل الغرامي".

وقال مصدر مطلع آخر: "معروف لدينا بالوسط الموسيقي أن "فريق سويفت" قام بتحركاته وأجرى اتصالات ببعض المسؤولين عن الجائزة، ليتأكدوا من فوز مغنيتهم بأحد الجوائز الكبرى في الحدث المرموق، ولمّا رفض المسئولون تسريب أي معلومة بأسماء الفائزين، قررت عدم الحضور".

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"ليس من غير المألوف للفنان أن يتواصل بهذ الشأن ليعرف إن كان سيفوز أم لا، الجميع يعرف أن تايلور تحب الفوز والفوز والفوز"، بحسب ما قاله المصدر الموسيقي الذي لم يرد اسمه.

فيما نفى متحدث باسم سويفت الأمر برمته، قائلاً "هذه التصريحات التي أدلت بها "مصادر" مجهولة الهوية كاذبة ومثيرة للضحك بنسبة مائة في المائة، هي فقط لم تذهب إلى حفل الغرامي لحاجتها إلى الهدوء".

ويأتي انسحاب نجمة الغناء الأمريكية صاحبة الـ 30 عاما، من الحفل على الرغم من منافستها على ثلاث جوائز، لتكون بذلك هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها رواد غرامي وجود نجمتهم، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.