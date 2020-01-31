دانا حوراني تُطلِق نُسخة جديدة من "زوروني"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة دانا حوراني أغنيتها الثالثة، وهي عبارة عن نسخة مجدّدة من الأغنية الكلاسيكية الشهيرة "زوروني" التي تم تأليفها عام 1917 على يد الفنان الشعبي المصري الشهير سيد درويش، وتم تحديثها بعد عقود لتصدر بصوت السيدة "فيروز" وتكتسب شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي.

وقام بإنتاج النسخة المجددة للأغنية أنطوني خوري، وسجلها جيو فيكاني، أما الميكس والماستر فقام بتنفيذهما سليمان داميان. في عام 2019، وتعاون هذا الثلاثي مع "حوراني" لإصدار أغنيتها الأولى "Ella Enta" وأغنيتها الثانية "لحظة" اللتين حققتا مشاهدات بأكثر من نصف مليون مرة على YouTube.

وتم تصوير فيديو كليب الأغنية التي عُرِضَت عبر محطات التلفزة على يد المخرجة الأردنية بنان علاونة التي قدّمت دانا كشخصية ملكية تتسم بالمأساوية، باستخدام خلفية داكنة، تذكر المشاهد بلوحة باروكية متحركة.

وعن "زوروني" تقول "دانا" أن "تنفيذ هذا المشروع كان مخاطرة كبيرة، لأن إعادة إنتاج أغنية كلاسيكية كانت قد تبنّتها أسطورة كالسيدة فيروز مع إضفاء منحى موسيقي حديث وإلكتروني عليها، سيفاجِئ الجميع".