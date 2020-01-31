شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية تغزو دور العرض الأمريكية.. وبوسترات «الفلوس ولص بغداد» بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - «العنكبوت وكيرة والجن» فى طريقها للولايات المتحدة

بدأت السينما المصرية تحجز مكانًا فى دور العرض السينمائية الأمريكية، وشهدت إقبالًا من جمهور السينما هناك، ليس المصرى والعربى فقط، بل الجمهور الأمريكى لما تتمتع به السينما المصرية بسمعة طيبة خارج القطر المصرى إذ يصفها الكثيرون بـ«هوليوود الشرق».

ترجمة «الفلوس» للغتين الإنجليزية والفرنسية

فمؤخرًا عرض فيلم «الفلوس» للنجم تامر حسنى فى سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ليصبح أول فيلم مصرى تجارى يعترف به من غرفة صناعة السينما الأمريكية، ويحصل على تصديق رسمى حكومى على عرضه ضمن الأفلام العالمية بأكبر سينمات أمريكا بعد الإيرادات القياسية التى حققها الفيلم.

تمت ترجمة فيلم الفلوس للنجم تامر حسنى إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بعد زيادة الطلب عليه ليعرض فى أمريكا وكندا وإنجلترا.

ويتم حاليًا عرض الفيلم فى عدد كبير من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أبرزها «ترونتو، أوتاوا، واشنطن «بورلينجتون»، نيويورك، نيوجيرسى، ميتشيجان، ديترويت».

ويواصل فيلم «الفلوس» الذى يقوم ببطولته النجم تامر حسنى تحقيق إيرادات مرتفعة، حيث وصلت إيرادات الفيلم داخل مصر إلى 35 مليون جنيه، بينما حقق الفيلم فى مختلف البلدان العربية ودول الخليج نحو 230 مليون جنيه، وبالتالى وصلت إجمالى إيراداته مؤخرًا إلى 265 مليون جنيه عربيًا، ومن المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم توزيع فيلم «الفلوس» فى الولايات المتحدة الأمريكيه وكندا.كما تقوم الشركة المنتجة حاليًا بعقد مفاوضات بهدف عرض الفيلم داخل سينمات لندن خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على الإيرادات حيث من المحتمل زيادتها فى الفترة المقبلة.وانطلق فيلم «الفلوس» بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كل من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.تدور أحداث فيلم «الفلوس» حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة - ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والآلاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

«لص بغداد» فى السينمات الأمريكية 14 فبراير

يستعد صناع «لص بغداد» لعرض الفيلم فى سينمات الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنًا مع عيد الحب المقبل أيام 14 و15 و16 فبراير المقبل، وذلك بالعديد من الولايات، ومنها كاليفورنيا ونيويورك وشيكاغو ومتشجن، وفيجاس، وسان فرانسيسكو وأوهاويو ومايفيل، وذلك بحسب الشركة الموزعة للفيلم.وقال الفنان والموزع أيمن منصور، إن بوسترات الفيلم ستعلق فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فى تاريخ الأفلام المصرية، إذ سيعامل على أنه فيلم أجنبى كغيره من الأفلام الأجنبية التى تعرض داخل أمريكا.ووصلت إيرادات فيلم «لص بغداد» إلى 10 ملايين جنيه فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى وذلك فى 6 أيام عرض، تضاف إلى إجمالى ما حصده فى الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الموسم منذ طرحه يوم الأربعاء الماضى 22 يناير، قبل طرحه فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا.

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واحتفل الفنان محمد إمام، بردود الفعل على عرض فيلمه الجديد «لص بغداد»، وتحقيقه إيرادات مميزة منذ بدء عرضه بالسينمات، وتوجه محمد إمام برسالة لجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلًا: «شكرًا ليكم أنكم خليتوا لص بغداد الفيلم رقم واحد فى مصر.. شكرًا على كلامكم وحبكم واستقبالكم العظيم للفيلم».فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

أفلام فى طريقها للسينمات الأمريكية

وينتظر موزعو الأفلام طرح فيلمى «العنكبوت» للنجم أحمد السقا و«كيرا والجن» للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، من أجل البدء فى خطة تزيع العملين بسينمات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ من المتوقع أن ينافس «العنكبوت» خلال موسم عيد الفطر المقبل ويشارك فى بطولته مع عدد من النجوم على رأسهم منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى ومحمد لطفى وغيرهم، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

فيلم «العنكبوت» تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.على الجانب الآخر بدأ النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بروفات مكثفة للتحضيرات النهائية لفيلم «كيرة والجن» عن رواية 1919، من إنتاج سينرجى فيلمز، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، وشارك فى البروفات عدد كبيرمن الممثلين على رأسهم النجمة هند صبرى، والتى أقيمت داخل مدينة السينما، استعدادًا للتصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «كيرة والجن» 1919 مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائى ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرزها، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، وهى ثورة 19 فضلًا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، وجلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.رواية «1919» اعتمد كاتبها أحمد مراد على 4 شخصيات رئيسية، الأولى شخصية «ورد» التى تمثل تجسيدًا رائعًا للأقليات وللمرأة داخل المجتمع، الشخصية الثانية هى «أحمد عبد الحى كيرة»، ذلك الشاب المجتهد والمثابر الذى حارب ظروفه ليخلق حياة جديدة، الشخصية الثالثة هى «عبد القادر الجن» ابن الفتوة «شحاتة الجن»، تلك الشخصية التى تمثل المصرى الأصيل، والشخصية الرابعة هى الزعيم «سعد زغلول».

الفيلم يعد واحدًا من الأفلام المتوقع لها تحقيق نجاح كبير، خاصة أنه يضم نجمين كبيرين، كما يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919.