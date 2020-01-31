القبض على ممثل عالمي بتهمة السطو على مرآب سيارات تحت تأثير المخدّر

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 11:52 صباحاً - ألقت الشرطة الأميركية في ولاية كاليفورنيا القبض على الممثل الأميركي ​شون وايس​، يوم الأحد الماضي، بتهمة السطو على مرآب سيارات، وهو تحت تأثير تعاطي مادة “الميثامفيتامين” المخدّرة.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها قبضت على وايس وهو يتسلّل إلى مرآب للسيارات في فان نويس بكاليفورنيا، وقد تحطّم الزجاج الأمامي لسيارة كان بداخلها، أثناء إستجابة الشرطة للاستغاثة.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إلقاء القبض على وايس، وتم الحكم عليه عام 2017 بالسجن 5 أشهر، إلا أنه تمّ إطلاق سراحه بعد 12 يوماً، بسبب الازدحام في السجن، وسجن بعد فترة وجيزة لحيازته عقار “الميثامفيتامين” المخدر.وفي العام الماضي دخل السجن بسبب جريمة إرتكبها، تحت تأثير المخدرات في ولاية كاليفورنيا.