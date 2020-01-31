هل هاجم رامي صبري مواطنه تامر عاشور بكلامه عنه بعد حفلهما المشترك في السعودية؟

متابعة بتجـــــــــرد: شارك مؤخراً الفنانان المصريان تامر عاشور ورامي صبري في إحياء حفلهما الأول معًا، على مسرح جدة في السعودية، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الثنائي في حفل واحد ويغنيان معًا في مواجهة الجماهير، وسط حضور كبير.
وبعد الحفل صرح رامي صبري بقوله: “تلك هي المرة الأولي التي أحيي فيها حفلاً بمشاركة تامر عاشور، وكان ذلك في جدة بالسعودية، وصعد “تامر” على خشبة المسرح لأن فقرته كانت الأولى”.
وتابع: “شاهدت الجماهير في حالة يرثى لها من البكاء بسبب الأغاني العاطفية الكئيبة التي غناها لهم عاشور، وحاولت التخفيف عليهم بمجرد صعودي للمسرح، وغنيت أغاني مثل “أهد الدنيا”، “الراجل”، “بقولك إيه تعالي”، لكني لم أنجح في إخراجهم من مود الكآبة فقررت غناء كل مكتبتي الحزينة».
وأنهى حديثه قائلاً: “بالتأكيد كلامي كان مجرد دعابة، وتامر عاشور فنان قوي جدًا، وسعيد بمشاركته الغناء في حفل واحد وفي بلد غير بلدنا، وهو شخص طيب وفنان يستحق كل شيء جيد”.
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