رامي جمال يثير حيرة جمهوره: “مش مرتاح”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان المصري رامي جمال، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، تدوينة غامضة حيّر من خلالها الجمهور.

وكتب في هذه التدوينة عبارة واحدة، أكد من خلالها عدم ارتياحه من أمر لم يحدده، إذ قال: “مش مرتاح وفي طريقي لقرارات مهمة”.

وهو الأمر الذي توقف عنده الجمهور متسائلين عن الأمر الذي جعله لا يشعر بالراحة، وهل هذا الامر يخص مرضه أم أن هناك أمراً آخر يشغله.

من ناحية أخرى، يستعد رامي لطرح ألبوم غنائي جديد، بعد أن وجد تشجيعاً كبيراً من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين دعموه في أزمته الأخيرة.

يذكر أن جمال كشف مؤخرًا، عن إصابته بمرض البهاق، وكتب عبر حسابه الخاص على‎ “فيسبوك” إيضاحًا حول حالته الصحية، ‏قائلًا: ‏‏”الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني، وأقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه ‏البهاق، ‏وجربت ‏أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده ‏وكفاية ‏شغلانتي ‏وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.‏