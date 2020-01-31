هذا ما حققه كليب “مامي كوسا” لـ حسن الشافعي في شهر!

متابعة بتجـــــــــرد: يواضل المؤلف الموسيقي حسن الشافعي، حصد أصداء أحدث أعماله الفنية، أغنية “مامي كوسا” التي تحمل توقيعه موسيقياً، ويشارك فيها الفنان أحمد سعد، ومغني المهرجانات الشعبية كنكة، عضو فريق “المدفعجية”.

وتخطى كليب الأغنية حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد شهر على طرحه عبر قناة حسن الشافعي الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي، وتم تصويره في قصر المانسترلي.

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وتمثل أغنية “مامي كوسا”، العمل الفني الأول الذي يجمع حسن الشافعي بأحمد سعد وإسلام كنكة. والأغنية السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، بعد آخر أعماله “قلبك وين”، التي تعاون فيها مع الفنان الليبي “بهجت”، وطرحها في يونيو 2019، لتتصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على Spotify في ٢٠١٩.