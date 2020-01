فيلم مغربي يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان صاندنس السينمائي

متابعة بتجـــــــــرد: فاز فيلم So What If The Goats Die للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان صندانس السينمائي الذي ينظم حالياً في بارك سيتي بولاة يوتاه الأمريكية ويختتم بإعلان جوائز الأعمال الدرامية الطويلة في 2 شباط/فبراير المقبل.

ونال الفيلم ثناء لجنة التحكيم المكونة من سيان كليفورد، ماركوس هو وسيندي شيرمان، الذين انحازوا له من بين 74 فيلماً قصيراً دخلت التصفية النهائية للمهرجان.

الفيلم من تأليف وإخراج المبدعة الشابة صوفيا علوي، وتدور قصته في أجواء من الفانتازيا حول الراعي الشاب عبد الله الذي تحاصره الثلوج ووالده في جبال الأطلس أثناء رعيهما قطيع من الماعز.

ويشرد القطيع ويفشل الراعيان في العثور عليه فيضطر عبد الله للذهاب لإحضار مدد من سوق القرية، ولأن الطريق شاق استغرق أكثر من يوم سيراً على الأقدام. وعندما يصل بعد معاناة يفاجأ بأن القرية مهجورة بعد أن هرب منها سكانها نتيجة ظاهرة غريبة خارقة للطبيعة تهدد حياتهم.

وتتمحور حبكة الفيلم حول قصة حب تنسج خيوطها وخطوطها برومانسية بين الطبيبة البريطانية هانا وعالم الآثار المصري الموهوب سلطان، وكأنها شاهد على الامتزاج بين الماضي والحاضر.

ويحاول الحبيبان التغلب على الفجوة الثقافية بينهما والانتصار لحبهما في عاصمة الآثار العالمية الأقصر.

وينضم الفيلم لقائمة الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان المستقل في الأعوام السابقة ومن أبرزها فيلم عزيزة لسوداد كادان، ماتريا لالفارو جاجو، وسنضع السمكة الذهبية في الحوض لماكاتو ناجاهيسا، وطريق العاصفة لجيم كامنجز، وصيد بلا شباك لكاتر هودرن.

Advertisements

واختارت لجنة التحكيم مجموعة من الأفلام لعرضها ضمن برنامج جوال يطوف أكثر من 75 مدينة في أمريكا وكندا وأوروبا بالإضافة لدورات تدريبية ومنح للمبدعين الشباب تدعيما للأفلام الصغيرة والوثائقية؟

وفي سياق متصل، منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم أمريكي قصير لـ A Visual Poem SHIP: أو سفينة: قصيدة بصرية، ويدور حول صبي زنجي يكتشف عالم الرجولة ويتعلم دروساً متناقضة أثناء حضور جنازة ابن عمه.

واقتنص فيلم The Devil’s Harmony البريطاني جائزة أفضل فيلم أجنبي خيالي ويدور حول مراهقة تتعرض للتحرش وتقرر عدم الاستسلام فتواجه من يضايقونها وتؤسس نادياً لمساندة ضحايا التحرش.

وتضم قائمة الأفلام الفائزة “جون يحاول الاتصال بالمخلوقات الفضائية” أو John Was Trying to Contact Aliens ويحكي قصة شاب يحاول عبر ثلاثين عاما الاتصال بالكائنات الغريبة عبر بث مقاطع موسيقية على بعد ملاين الأميال في الفضاء.

وفي فئة افلام الرسوم المتحركة فاز الفيلم التشيكي “لابنتي” الذي قوبل بإشادة من الجمهور لأنه يتحدث عن العلاقة بين الابنة والأب في مصادفة غير متوقعة مع حادث وفاة أسطورة السلة الأمريكية كوبي بريانت وابنته.

ويطرح الفيلم تساؤلاً حول ماإذا كانت الابنة تتفهم سلوكيات والدها وتسامحه وتعبر عن حبها له قبل فوات الأوان؟

ومنحت لجة التحكيم جائزة التمثيل الخاصة للإيرانية صدف أصغري عن فيلم “اختبار” للمخرجة سونيا حداد، وتجسد دور مراهقة تتورط في عملية تسليم مخدرات وتكتشف أنها كلما حاولت الهرب تتورط أكثر.