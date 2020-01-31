ماجد المهندس يقدم حفلاً تاريخياً في مهرجان دبي للتسوق

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم ماجد المهندس حفلاً غنائيا ضخماً، مساء أمس الخميس في 30 كانون الثاني/يناير، في دبي، ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق.

وطغت ألوان الأغنيات الرومانسية للبرنس ماجد المهندس في الساعة الأولى من حفل ختام مهرجان دبي للتسوق، الذي أقيم في كوكاكولا ارينا ستي ووك بدبي.

واستهل المهندس حفله الغنائي بأغنية “عاشق دبي” احتفاءً بختام مهرجان دبي للتسوق الذي يسدل عليه الستار خلال ٤٨ ساعة فقط، حيث وجه معايدة لدولة الإمارات وشيوخها وشعبها متمنياً أن يدوم السلام عليهم.

وتناغمت أصوات الجمهور وارتفعت هواتفهم لالتقاط مقاطع الفيديو، مع غناء المهندس لأغنيته الشهيرة “عطشان يا برق السما”، وأتبعها بباقة من أجمل أغنياته، مثل: “أنا بالقوة نسيت”، “تناديك”، “ياللي أحبك موت”.

وخيّر الماجد جمهوره بين “قلت أحبك روحي” أو “سحرني حلاها” أو “مسير” أو “ناقصني شي” ممازحاً إياهم، وتابع تقديم “يهزك الشوق”، “تحبك روحي”، وموال “كون يمك” الشهير المتبع كالعادة بأغنية الجوبي “على مودك” التي تعالت فيها صيحات ورقصات الجمهور. وقدم كذلك “مسيّر” و”ناقصني شي“.

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عبر البرنس ماجد المهندس عن سعادته بتقديم الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق، مشيراً إلى أنها حفلته الأولى بعد انقطاع عامين عن حفلاته في دانة الدنيا.

وتحدث بعد انتهاء الحفل لوسائل الإعلام قائلاً: “سعيد بتقديم هذا الحفل بدبي بعد انقطاع سنتين، وجمهور الـ١٤ ألف سعادة لا توصف بالنسبة لي”.

وحول أغنية “عاشق دبي” التي استهل بها الحفل، قال: “هذه أغنية قديمة قدمتها بأوائل أعوام دبي للتسوق، لذلك ارتبط بها كثيراً وتعني لي الكثير”.

الحفل، وبحسب ما أعلنته الإعلامية لچين عمران خلال تقديمها للحفل، كسر الرقم القياسي لحضور الحفلات في دبي.