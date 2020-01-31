بريانكا شوبرا تداعب أسرة “ماتريكس 4”

متابعة بتجـــــــــرد: تتفاوض نجمة بوليوود بريانكا شوبرا غوناس على الانضمام إلى طاقم عمل فيلم “ماتريكس 4” الذي من المقرر البدء في تصويره بعد أسابيع قليلة بعد أن تكتمل الترشيحات.

وتحولت الأماني التي كانت تداعب النجمة الهندية لمرحلة متقدمة من المفاوضات، مع ترحيب منها بالانضمام للعمل لتمثل بجانب النجم كينو ريفز في العمل الذي لم تستقر الشركة المنتجة على اسم نهائي له.

ويفرض صناع العمل نطاقاً من السرية حول الشخصيات التي يجسدها كل مشارك في العمل، وكانت قد ترددت شائعات أن جيسيكا هنويك التي جسدت من قبل “القبضة الحديدية تحت الماء”، ستلعب دور “نيو”، كما أن يحيى عبد المتين سيلعب دور مورفوس الذي لعبه من قبل لورانس فيشبورن.

وتحاول الممثلة الهندية أن تجد لنفسها موطئ قدم في هوليوود وتحقق نجومية مماثلة لما حققته من نجاح في بلدها بعد أن مثلت أكثر من 60 عملاً درامياً.

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إضافة إلى ذلك، مارست بريانكا (37 سنة) كتابة المقالات في إحدى الصحف الهندية، وصرحت بأنها كانت تجربة رائعة بالنسبة لها لأنها لم تتوقع أن تجيد التعبير عن آرائها ومشاعرها.

وفازت النجمة الحسناء بجوائز عديدة من بينها جائزة أفضل الممثلات أناقة في بوليوود عام 2003، وأفضل ممثلة عمل أول عن فيلم “أنداز” في العام نفسه، واقتنصت جائزة أفضل ممثلة في دور سلبي عن دورها في فيلم “إيتراز” في العام الذي يليه.

وكانت قد تزوجت المطرب نيك غوناس الذي يصغرها بعدة سنوات في العام الماضي في مراسم زفاف أسطورية ما بين هوليوود والهند.