بعد حرمان 4 سنوات.. الشاب خالد يحتفل بعيد ميلاده

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل الشاب خالد ومغني الراب الأمريكي الشهير جا رول، بالإضافة إلى عارض الأزياء الإيطالي أنطونيو ساباتو، بعيد ميلادهم هذا العام الذي يوافق 29 فبراير بعد حرمان أربع سنوات.

واعتبر المتخصص في علم “الفلك السيكولوجي” ياسين الزبيدي، هذا التاريخ حدثاً استثنائياً لا يتكرر سوى مرة واحدة كل أربع سنوات، إذ يزداد العام الشمسي يوماً إضافياً وهو ما يعرف بالسنة “الكبيسة” التي يصل عددها 366 يوماً بدلاً من 365 يوماً.

وأضاف: مواليد 29 فبراير في 2020 سيشعرون بالسعادة لأن فبراير هذا العام سيكمل 29 يوماً، وهو حدث استثنائي، مما يعني أن الفرد منهم عندما يبلغ عامه الثلاثين تصل حصيلة ما تلقاه من هدايا بعيد ميلاده 6 مرات فقط”.

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وتابع: يبلغ عدد أيام السنة 365 يوماً وربع اليوم، إلا أن عدد الأيام يصبح 366 يوماً مرة كل 4 سنوات، وعندها تسمى هذه السنة بـ”الكبيسة” وهي التي تتكون من عدد يقبل القسمة على 4.

وأشار إلى أن الذي زاد يوماً على السنة لتصبح كبيسة هو هويوليوس قيصر الذي لاحظ وجوب تغيير التقويم بهذا الشكل عندما عرف أن هنالك خللاً في التقويم الروماني المتبع، فقد كان عيد الحصاد يأتي في آخر الشتاء بدلاً من أول الصيف، فاستدعى فلكياً مصرياً شهيراً ليبحث معه الموضوع.

وبادرا بتعديل التقويم الروماني الذي يحتوي على 365 يوماً وجعله يحتوي على سنة كبيسه “تم كبسها أي زادها” وبناءً على التقويم يتكرر تاريخ 29 كل 4 سنوات فقط.