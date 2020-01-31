راشد الماجد يجدد العهد مع “دبي للتسوق بـ”دانة الدنيا”

متابعة بتجــــــــــرد: جدد الفنان السعودي راشد الماجد العهد مع مهرجان “دبي للتسوق” بأغنيته الشهيرة “دانة الدنيا” التي تعود على الشدو بها منذ بداية مشاركته في المهرجان، وها هو اليوم يعيد الحنين لجمهوره البالغ ١٤ ألف متفرج الذي لم يمل من استحضار كنوزه القديمة، في حفله الختامي لمهرجان دبي للتسوق.

واستهل الماجد حفله بأغنية “يا ناسينا” التي بادله فيها الجمهور الغناء بصورة متناغمة لم يتوقعها كما قال، خاصة أن الأغنية تعود لعام ١٩٩٨.

وقدم الأغنية التي رددها الجميع طيلة الـ ٣٤ يوماً الماضية في المهرجان، “دبي كوكب آخر” والتي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بالغناء وإشعال أضواء الهواتف.

وخيّر الماجد جمهوره حول طبيعة الأغنيات التي يريدونها بين القديم والجديد، وقد كانت الإجابة للقديم، الأمر الذي يدل على موجة من الحنين يعيشها الجمهور منذ بداية المهرجان.

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وقدم الماجد على مدار ما يقرب من الساعتين باقة من أغنياته الشهيرة ومنها: “دبي كوكب آخر، سلامات، لربما، تأخرتي، تحدوه البشر، بترجعين، العيون، وغيرها..”، ليختتم ليلة غنائية مميزة، زينت ليالي مهرجان دبي للتسوق في عامه الـ 25.

الحفل، وبحسب ما أعلنته الإعلامية لچين عمران خلال تقديمها للحفل، كسر الرقم القياسي لحضور الحفلات في دبي.