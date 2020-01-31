نجوم الباليه الروسي في ضيافة دبي أوبرا مارس المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: تستضيف دبي أوبرا استعراض نجوم الباليه الروسي يومي 27 و28 مارس حيث ستؤدّي مجموعة من أبرز نجوم الباليه في روسيا باقة مختارة من روائع مشاهد الباليه الكلاسيكي مثل “بحيرة البجع”، و”جيزيل”، و”رومويو وجولييت”، وغيرها الكثير.

ويتصدر استعراض نجوم الباليه الروسي ثمانية من أشهر “الراقصين الأساسيين” principle dancers على مشهد الباليه الروسي الذين قاموا بأدوار رئيسيّة في عروض الباليه الأكثر شهرة في أبرز المسارح العالمية: ماريا ألكساندروفا وفلاديسلاف لانتراتوف (بولشوي باليه)، وزاندر باريش، وماريا خوريفا، وإيكاترينا كوندوروفا وتيمور آسكيروف (مارينسكي باليه)، وإكاترينا ساباغوفا وألكساي سيليفيرستوف (أورال أوبرا باليه).

يتضمّن برنامج الحفل بعضاً من روائع المشاهد الراقصة في تاريخ الباليه الكلاسيكي، بما فيها رقصة “با دو دو” للمؤلّف الموسيقي لودفيغ مينكوس من باليه “دور كيشوت”، ورقصة “ذا تمبل دانسر من “لا بايادير، و”با دو دو” لتشايكوفسكي من “بحيرة البجع”، إلى جانب مشاهد راقصة شهيرة من عروض الباليه التاريخية مثل “كسّارة البندق”، و”جيزيل”، و”روميو وجولييت”، وقطع من الباليه الحديث مثل “كلاس 101” وهو مشهد راقص يقوم على تقنيات معقدّة وأنيقة في رقص الباليه.