رومينيجه يكشف مشكلة رئيس ريال مدريد مع أندية البريمييرليج

أثنى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، على العمل الذي تقوم به أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنها تمثل أزمة دائمة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال رومينيجه "مشكلة فلورنتينو، الذي أعرفه جيدا، تتمثل في البريمييرليج".

Advertisements

وأكمل "إنه يرأس النادي الأكثر قوة ونجاحا في العالم، ويجذب جميع النجوم باستمرار، لكن مشكلته تكمن في حصول أندية البريمييرليج على 3 أضعاف ما تجنيه الأندية في ألمانيا وإسبانيا وحتى فرنسا، من حقوق البث التلفزيوني".

واختتم "يجب أن نعترف بأن الإنجليز أبلوا بلاء حسنا في هذا الشأن".

وتعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر جنيا للأموال بين كافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، بعدما نجحت الرابطة في تسويق مباريات المسابقة في كافة أنحاء العالم، مما يفيد كافة الأندية المشاركة بحصولها على أموال طائلة.

وكان ليفربول، متصدر البريمييرليج حاليا، جنى 149.5 مليون جنيه إسترليني من عوائد البث التلفزيوني في الموسم الماضي، متفوقا على مانشستر سيتي، الذي جاء بعده بفارق بسيط، بحصوله على 148.1 مليون.